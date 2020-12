Paolo Rossi, furto in casa durante i funerali

Furto in casa di Paolo Rossi nel giorno dei suoi funerali: alcuni malviventi hanno trafugato alcuni oggetti, tra i quali un orologio

Nel giorno dei funerali di Paolo Rossi, alcuni malviventi sono entrati nella casa di Bucine e hanno portato via alcuni oggetti dell’indimenticato campione. A scoprire il furto è stato un collaboratore della moglie, Federica Cappelletti, che stava rientrando da Vicenza: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo.

Secondo una prima verifica, i ladri sarebbero riusciti a portare via un orologio di Paolo Rossi e circa cento euro in contanti, ma sono ancora in corso i controlli. I malviventi sarebbero riusciti ad entrare in casa forzando una finestra. Da quanto trapela, non sarebbero stati sottratti i cimeli sportivi appartenuti a Rossi.