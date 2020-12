Per il secondo anticipo del sabato dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, si affrontano il Torino e l’Udinese

Dopo il rinvio, per impraticabilità di campo, della sfida contro l’Atalanta, l’Udinese torna in campo e, per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, fa visita al Torino. I padroni di casa, guidati da Marco Giampaolo, sono reduci dalla cocente sconfitta nel derby contro la Juventus, patita in rimonta, e hanno un bisogno disperato di punti. Di contro, i bianconeri di Luca Gotti, arrivano all’appuntamento dopo la prestigiosa vittoria esterna contro la Lazio. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-UDINESE

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodrigurez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Vojvoda; Zaza, Belotti. All.: Giampaolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All.: Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Milan 26 punti; Sassuolo*** 22; Inter 21; Napoli* e Juventus 20; Roma 18; Lazio 17; Verona 16; Atalanta** 14; Bologna e Cagliari 12; Sampdoria e Benevento*** 11; Udinese**, Spezia*** e Parma 10; Fiorentina 9; Torino e Genoa 6; Crotone*** 5

* un punto di penalizzazione

** una partita in meno

*** una partita in più