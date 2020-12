Fabrizio Ferrari, agente di Ruben Providence, ha parlato del futuro del giovane talento della Roma

Ruben Providence è uno dei talenti emergenti in casa Roma. Del futuro del giovane giocatore giallorosso ha parlato in esclusiva a ‘SerieBnews.com‘ il suo agente, Fabrizio Ferrari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

