Il collega di Telelombardia Stefano Donati è intervenuto a CMIT TV per parlare della situazione spinosa dei rinnovi di casa Milan

Il Milan continua a volare, in campionato come in Europa League, ma sul calciomercato restano le preoccupazioni per i tanti rinnovi di contratto in ballo. Romagnoli, Donnarumma e Calhanoglu sono le situazioni più spinose: il giornalista di ‘Telelombardia’ Stefano Donati è intervenuto a CMIT TV per parlare di queste situazioni.

Da tenere d’occhio anche la questione Ibrahimovic, per cui però c’è ottimismo così come per Donnarumma che però chiede garanzie, con la mina vagante Raiola.