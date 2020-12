SONDAGGIO CM.IT – Juventus, per la Champions ecco cosa serve

L’esito del sondaggio di Calciomercato.it su cosa serve alla Juventus per riuscire a vincere la Champions League

Una votazione a senso unico. Per il 70,4% degli utenti di Twitter che hanno risposto al sondaggio di Calciomercato.it, la Juventus, per tentare di vincere la Champions League, ha necessariamente bisogno di un colpo a centrocampo. Il club bianconero si è qualificato come primo nel girone dopo l’eccellente vittoria contro il Barcellona al Camp Nou, ma questo non sembra bastare.

Per arrivare sul gradino più alto del podio nella competizione europea più prestigiosa, la Juventus ha bisogno di un innesto a centrocampo. Il 15,5% dei votanti crede invece che in casa bianconera sia necessario acquistare un difensore, mentre il 14,1% reputa che la Juve debba comprare un attaccante per puntare alla Champions League.