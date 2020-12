L’Inter dovrà essere uno dei club più attivi sul calciomercato di gennaio, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Di seguito le ultime novità e gli affari con il Cagliari

Cagliari e Inter sono pronte a sfidarsi nel prossimo weekend di Serie A, in un match in cui i nerazzurri vogliono subito riscattarsi dopo il pesante pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk e l’eliminazione dalla Champions League. I due club, però, potrebbero essere anche protagonisti sul calciomercato. Resta in primo piano il nome di Radja Nainggolan con i rossoblù pronti a tornare alla carica già a gennaio.

Calciomercato, idee tra Inter e Cagliari. Nainggolan sì, non Nandez

In estate, il ritorno del belga al Cagliari non è andato a buon fine. Nonostante diverse settimane di trattative, i sardi non sono riusciti a trovare la giusta quadratura con i nerazzurri. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ora la musica potrebbe essere molto diversa. Nainggolan è fuori dal progetto nerazzurro e l’Inter dovrà per forza abbassare le richieste. Il Cagliari, in ogni caso non può esporsi dal punto di vista economico viste anche le ristrettezze dovute al Covid.

Un altro nome, invece, secondo la Rosea, è assolutamente intoccabile: si tratta di Nahitan Nandez. Il grintoso centrocampista è stato spesso accostato alla Roma, ma anche all’Inter. Nel suo contratto resta valida la clausola di 36 milioni di euro e il club sardo non ha intenzione di retrocedere da questa valutazione. Le big sono avvertite.