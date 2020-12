Comunicato del Bologna: nei test effettuati sono stati registrati due positivi, domenica pomeriggio la sfida con la Roma

Ancora dei casi di positività al Covid-19 in Serie A: questa volta tocca al Bologna fare i conti con il coronavirus. Il club emiliano ha comunicato, infatti, la positività di due membri dello staff tecnico della prima squadra. Come riportato nella nota della società rossoblù “come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e tutti i componenti dello staff sono stati posti in isolamento fiduciario”. Prosegue regolarmente l’attività della squadra in vista della sfida contro la Roma di domenica pomeriggio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Bologna, UFFICIALE: Mihajlovic nei guai | Infortunio a Skorupski

Per il Bologna non si tratta del primo caso di Covid in questa stagione. Ad agosto toccò a Mihajlovic risultare positivo al coronavirus, mentre ad ottobre anche l’amministratore delegato Fenucci è stato contagiato e costretto all’isolamento per qualche giorno.