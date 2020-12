L’esito del sondaggio di Calciomercato.it su Conte e il suo esonero all’indomani della eliminazione dalla Champions League

Plebiscito su Twitter. Per il 75,8% degli utenti che hanno risposto al sondaggio di Calciomercato.it, Antonio Conte merita l’esonero dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions. Solo il 9,2% ha risposto No, mentre il 15% rimanda la decisione a fine stagione, ponendo come ‘conzione’ per l’esonero la mancata vittoria dello Scudetto.