Serataccia per Antonio Conte, che esce dall’Europa e poi nel postpartita è protagonista di un botta e risposta piccato con Fabio Capello e gli opinionisti di ‘Sky Sport’

L’Inter esce dall’Europa dopo lo 0-0 cocente a ‘San Siro’ contro lo Shakhtar Donetsk. Evidente e scontata l’amarezza con cui Antonio Conte si presenta poi davanti alle telecamere per commentare il risultato dei nerazzurri. Il tecnico salentino, però, risponde in maniera piccata alle domande che arrivano dagli opinionisti di ‘Sky Sport’. In particolare alle considerazioni di Fabio Capello e Anna Billò sul gioco e sul piano B: “Ma quale problemi? Pensate prima di fare le domande. Il piano B ce l’ho ma non ve lo dico altrimenti mi neutralizzano anche quello”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Un atteggiamento che non è piaciuto affatto a Billy Costacurta, che in chiusura di trasmissione dice la sua: “Il peggio di questa sera per me era l’Inter, ma sono stato molto molto deluso da Conte. Posso considerare Antonio un amico, ma voglio esprimere la mia delusione perché stasera non ci ha rispettato. Lui è una persona meravigliosa, unica e generosa ma non mi è piaciuto come si è comportato con noi stasera. Sono molto molto deluso”.