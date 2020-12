Lewis Hamilton è guarito dal Covid-19 e sarà presente al GP di Formula 1 di Abu Dhabi

Lewis Hamilton correrà il GranPremio di Formula 1 di Abu Dhabi. Il pilota della Mercedes, come ha annunciato la stessa F1 sui propri canali social ufficiali, è guarito dal Covid-19.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo dello sport e non solo CLICCA QUI

Il campione del mondo, dopo una serie di test negativi e dopo aver completato i 10 giorni di quarantena, ha avuto il via libera per correre.

Termina, almeno per il momento, dunque, l’avventura in Mercedes di George William Russell, che aveva sostituito Hamilton in Bahrain.