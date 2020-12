Gigi Riccio, vice allenatore del Napoli, ha parlato al posto di Gattuso dopo il pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad in Europa League

Dopo la partita contro la Real Sociedad, terminata 1-1, per il Napoli ha parlato Gigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso. Il tecnico partenopeo ha avuto un riacutizzarsi del problema all’occhio e al suo posto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ ha parlato il suo vice. Di seguito, le dichiarazioni di Riccio: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, le difficoltà del girone erano note. In tutte le partite c’è stato sacrificio e abnegazione, anche oggi nonostante avessimo contro una squadra forte e in salute“.

Sull’atteggiamento – “L’atteggiamento viene prima della tattica e di tutto il resto. Un tasto su cui dobbiamo battere sempre, da domattina ancora di più. La squadra merita di passare il girone da prima“.

Su Zielinski – “Siamo stati molto dispiaciuti della sua assenza per un mese. Contenti di averlo ritrovato. Campionato? I punti sul campo sono 21, vogliamo utilizzare questo filo conduttore come una spinta per le prossime sfide“.

Sulla difesa – “Crediamo molto in una fase difensiva importante. Gli attaccanti si sacrificano spesso e volentieri. Una buona difesa dipende soprattutto da un possesso palla di qualità, a parte stasera dove avevamo previsto di tenere poco la palla. Ma in Serie A la nostra fase difensiva dipende soprattutto dal nostro possesso palla“.

Sulla molla scattata – “Le partite contro Sassuolo e AZ Alkmaar ci hanno fatto riflettere molto, anche se la gara con gli olandesi era buona. Ancora oggi spingiamo sui nostri punti deboli e teniamo botta su quelli già pronti“.