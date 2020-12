Napoli-Real Sociedad vale la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Nel gruppo più equilibrato dell’intera competizione, il Napoli sfida in casa la Real Sociedad, priva do Oyarzabal e Silva, nell’ultima giornata del Gruppo F. Grazie ai due punti di vantaggio sui baschi, agli azzurri basterebbe un punto per qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League, ma per arrivare primi nel girone e non dipendere dal risultato dell’AZ, sarebbe meglio ottenere i tre punti. In caso di arrivo a pari punti, sarebbero infatti gli olandesi a vincere il raggruppamento grazie agli scontri diretti. Calciomercato.it seguirà la prima gara ufficiale nello Stadio Maradona in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Real Sociedad

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian José. All.: Alguacil

CLASSIFICA GRUPPO F: Napoli 10; Real Soceidad e Az 8; Rijeka 1