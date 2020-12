Voti e tabellino del primo tempo di CSKA-Sofia Roma, partita valida per la fase a gironi dell’Europa League 2020/21

La Roma va all’intervallo sotto nel punteggio in casa del CSKA Sofia. Una partita dà pochi spunti a livello difensivo, ad eccezione degli errori individuali e di reparto dei tre centrali giallorossi e di Diawara, i più esperti in campo. La gioia è per Tommaso Milanese, migliore in campo in questi primi 45 minuti, che segna il suo primo gol con la Roma all’esordio da titolare.

CSKA Sofia

Busatto 6

Antov 6

Mattheij 6

Zanev 6

Mazikou 5

Geferson 6

Youga 5,5

Yomov 6

Rodrigues 6,5

Sowe 6,5

Sankharé 6

All.: Bruno Akrapović 6,5

Roma

Boer 5,5

Kumbulla 5

Fazio 5,5

Jesus 5

Bruno Peres 5

Milanese 7

Diawara 4

Bamba 6

Pedro 6,5

Perez 5

Mayoral 6

All.: Paulo Fonseca 6

Arbitro: Peljto 6

CSKA Sofia-Roma 2-1

Marcatori: 6′ Rodrigues, 23′ Milanese, 35′ Sowe

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Mazikou, Geferson, Youga, Yomov; Rodrigues; Sowe, Sankharé.

A disp.: Evtimov, Galabov, Turitsov, Henrique, Penaranda, Carey, Beltrame, Vion, Ahmedov.

All.: Bruno Akrapović

Roma (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Pedro, Perez; Mayoral.

A disp.: Pau Lopez, Berti, Karsdorp, Smalling, Bove, Tripi, Villar, Ciervo.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Peljto

Assistenti: Ibrisimbegović – Beljo

Quarto Uomo: Kaljanac