Josip Ilicic non ci sta e dice la sua in merito alla vicenda Gasperini-Gomez. La presa di posizione sui social dell’attaccante

Le polemiche non sono bastate a fermare l‘Atalanta. La vicenda Gasperini-Gomez continua a far discutere ma nel frattempo i bergamaschi festeggiano per la qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League, dopo il successo contro l’Ajax.

Lo fa anche Josip Ilicic, che secondo i rumors circolati nelle scorse ore, avrebbe preso le difese del numero dieci argentino: “In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate; basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”.