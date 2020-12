Le ultime Inter news sul match di Champions contro lo Shakhtar Donetsk riguardano le scelte di Conte. Eriksen out, si recupera Barella

Christian Eriksen rischia di finire di nuovo in panchina. Nonostante le assenze a centrocampo dei vari Vecino (fuori dalla lista Uefa), Nainggolan e Vidal, oltre alle non perfette condizioni fisiche di Sensi, il fantasista danese potrebbe essere escluso da Antonio Conte per la sfida decisiva di stasera a ‘San Siro’ contro lo Shakhtar Donetsk che chiude la fase a gironi di Champions League. Il tecnico nerazzurro sta tentando il recupero in extremis di Nicolò Barella: il mediano sardo si è infortunato alla caviglia in allenamento, ma sta migliorando. Prima del calcio d’inizio sosterrà quindi un provino sul terreno di gioco del ‘Meazza’ per capire se potrà essere del match. L’Inter incrocia le dita e spera.