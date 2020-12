Si chiude la fase a gironi della Champions League: il Real Madrid di Zidane ospita il Borussia Mönchengladbach per la sesta giornata

Tutto in ballo nel gruppo B per la qualficazione agli ottavi di finale di Champions League. Si deciderà tutto oggi, con l’Inter impegnata contro lo Shakhtar Donetsk e il Real Madrid che ospita il Borussia Mönchengladbach. Gli uomini di Zinedine Zidane sono in una situazione pericolosa: con un pareggio potrebbero passare il turno, se lo Shakhtar dovesse perdere contro la squadra di Antonio Conte. Di contro, i tedeschi di Marco Rose, in testa alla classifica del girone, hanno due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alfredo Di Stefano’ di Madrid.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Zinedine Zidane.

Borussia Moenchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Thuram, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Embolo. All. Marco Rose.

CLASSIFICA GRUPPO B: Borussia Mönchengladbach 8 punti; Shakhtar Donetsk e Real Madrid 7; Inter 5