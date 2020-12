Voti e tabellino di Barcellona-Juventus, match valevole per la fase a gironi della Champions League. Ronaldo e McKennie portano in vantaggio i bianconeri

La Juventus avanti al Camp Nou dopo i primi quarantacinque minuti. Ci pensano Ronaldo, che realizza un rigore forse generoso, e McKennie, ancora in gol dopo il centro in campionato. Buona partenza dei bianconeri che, sicuri del passaggio del turno, si presentano con la testa libera giocando con tranquillità e padronanza. Il Barcellona sorpreso dall’atteggiamento degli avversari non riesce a chiudere gli spazi. Nei minuti finali i padroni di casa tentano il solito fraseggio mettendo in apprensione la difesa juventina.

BARCELLONA

ter Stegen – 5,5

Dest – 6

Araujo – 5

Lenglet – 5,5

Jordi Alba – 5,5

Pjanic – 5

de Jong- 6

Trincao – 5,5

Messi – 5,5

Pedri – 5,5

Griesmann – 5

All. Koemann – 5,5

JUVENTUS

Buffon – 6

Danilo – 6

de Ligt – 6

Bonucci – 6

Alex Sandro – 6

Cuadrado – 6,5

McKennie – 6,5

Arthur – 6

Ramsey – 6,5

Morata – 6

Ronaldo – 6,5

All. Pirlo – 6,5

Arbitro Stieler – 5,5

TABELLINO

BARCELLONA-JUVENTUS:0-2

BARCELLONA(4-2-3-1): ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, de Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griesmann. A disp.: Neto, Pena, Umtiti, Mingueza, Firpo, Fernandes, Puig, Alena, Busquets, Coutinho, Braithwaite, De La Fuente. All. Koemann.

JUVENTUS(4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Arthur, Ramsey; Morata, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bentacur, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Chiesa, Dybala, Da Graca. All. Pirlo.

Marcatori: 13’ rig. Ronaldo (J), 21’ McKennie (J)

Arbitro: Tobias Stieler

Ammoniti: 27’ Jordi Alba (B), 29’ Ramsey (J), 31’ Lenglet (B)

Espulsi: