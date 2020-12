DIRETTA Champions League, Lazio-Club Brugge 0-0: Si parte – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra le squadre di Inzaghi e Clement in tempo reale

La Lazio ospita il Club Brugge nella gara decisiva che chiude il gruppo F di Champions League. I biancocelesti di Inzaghi hanno due risultati su tre per accedere agli ottavi di finale: basterà infatti bissare il pareggio dell’andata per andare avanti. I belgi di Clement, invece, sono costretti a vincere per non dover retrocedere in Europa League. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Balanta, Vormer, Vanaken; Diatta, De Katelaere, Lang. All. Crement

CLASSIFICA: Borussia Dortmund punti 10, Lazio 9, Club Brugge 7, Zenit San Pietroburgo 1.