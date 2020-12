Champions League, clamoroso PSG-Basaksehir: partita sospesa | Ecco cosa è successo

Clamoroso al Parco dei Principi durante la partita di Champions League tra PSG e Basaksehir

Partita interrotta tra Paris Saint-Germain e Basaksehir dopo l’espulsione a Demba Ba, avvenuta non dal campo: il quarto uomo ha apostrofato il giocatore con epiteti razzisti, subendo subito la reazione di tutti i giocatori della squadra ospite. Immediatamente il Basaksehir ha deciso di lasciare il campo, così da spingere il direttore di gara a interrompere la gara, dopo aver tentato di placare gli animi e provare a riprendere regolarmente la partita, quindi sospesa dopo poco più di dieci minuti di gioco.

In campo è subito sceso il delegato UEFA accompagnato da Leonardo, per poter valutare adesso come procedere la sfida valevole per l’ultima giornata di Champions League del Girone H.