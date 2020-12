La Juventus è alle prese con un inizio di stagione altalenante e alcuni uomini che hanno deluso: dall’Inghilterra sentenziano

La Juventus è partita con qualche problema in questa stagione, tra campionato e Champions League, soprattutto per la batosta in casa col Barcellona. I bianconeri restano in corsa su tutti i fronti e anche in Serie A si sono salvati grazie alla rimonta nel derby col Torino. Alcuni uomini in particolare hanno deluso dalle parti dell’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Ramsey torna in Premier

Tra questi c’è anche Aaron Ramsey, arrivato a zero nell’estate del 2019 e mai realmente in palla, mai proragonista con la maglia della Juventus. Per il ‘Daily Mail’ è addirittura il peggior acquisto degli ultimi 5 anni per i bianconeri: il gallese, con i numeri di questa stagione, costa 400mila sterline a presenza. Facile immaginare, per il tabloid inglese, un ritorno in Premier League: quasi impossibile trovare un compratore a gennaio, visto l’ingaggio. Pirlo e Paratici, in questo senso, sarebbero già concordi sul fatto che nell’estate del 2021 alcune squadre possano riportare Ramsey in Premier League.