Ajax-Atalanta, Gasperini mette da parte il ‘caso’ Gomez

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del decisivo match tra Ajax e Atalanta: riflettori anche sugli ultimi rumors su Gomez

Gian Piero Gasperini ha parlato a ‘Sky’ alla vigilia di Ajax-Atalanta. Ovviamente riflettori anche sui rumors su presunti dissidi con Gomez ed in generale su uno spogliatoio un po’ nervoso: “Abbiamo un impegno decisivo per la qualificazione, la nostra concentrazione è rivolta a quello. Siamo comunque in Europa League, quindi saremo in coppa: ovviamente ci teniamo molto a passare il turno. Questa è la cosa più importante. Reazione? Non credo ci sia neanche bisogno di lavorarci, i ragazzi sono motivati. Abbiamo le chance per far bene, siamo stati capace di rimontare due gol nella gara di andata”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Ajax-Atalanta, Gasperini non fa conti: “Non finirà 0-0”

Archiviato l’argomento, si parla della gara contro i ‘Lancieri’: “E’ difficile fare i conti in questo tipo di partita: difficilmente finirà 0-0 per il valore offensivo dell’Ajax, ma anche per la nostra mentalità. Siamo più bravi a fare la partita che a difendere: abbiamo due risultati su tre e questo è un vantaggio”.

I nerazzurri sono reduci dal rinvio della gara contro l’Udinese: “Giocare nelle condizioni di domenica sarebbe stato difficile e rischioso, perché il campo era impraticabile. Avrei preferita giocarla sabato, comunque ora avremo un recupero più avanti. Arriviamo a questa partita recuperando qualche giocatore, sicuramente in buone condizioni”.

Infine, ultima battuta sulla gara contro l’Ajax: “Affrontiamo una delle società più titolate. La nostra intenzione è di limitare la loro parte migliore e se saremo capaci di fare questo, avremo le armi per fare bene”.