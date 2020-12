Sampdoria-Milan, Rebic e Tonali nel mirino: “Non sono adatti”

Primo tempo opaco per Rebic e Tonali in Sampdoria-Milan e i tifosi rossoneri si scagliano contro di loro: quante critiche

Non un primo tempo da ricordare quello di Sampdoria e Milan. I rossoneri in particolare hanno offerto una prestazione sottotono, nonostante il vantaggio su rigore, ed in particolare alcuni calciatori di Pioli hanno fornito una prova non sufficiente. Tra questi ci sono Ante Rebic e Sandro Tonali: entrambi sono finiti al centro delle critiche dei tifosi che sui tifosi si sono scagliati contro di loro. Critiche anche pesanti come chi li definisce “non adatti” al Milan e non manca chi rimpiange l’acquisto del centrocampista dal Brescia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

Siamo a dicembre. Continuo a pensare che chi non ha comprato #tonali ha evitato un pacco enorme. #milan — Running To Stand Still (@thejoshuatree77) December 6, 2020

Rebic prima punta non si può vedere — Pulp_Fiction (@pulp_fiction79) December 6, 2020

Rebic imbolsito — Alessandro Gasparri (@Bagarotzo) December 6, 2020

Rebic??? bisogna aspettarlo anche quest’anno??? Si potrebbe svegliare un po’??? #SampMilan — federica 🔴⚫ (@Federica_1011) December 6, 2020

Rebic sta iniziando a mettere alla prova la mia pazienza. #SampdoriaMilan — Giuseppe Cuoco 🇮🇹🇸🇪🇨🇭 (@KaiserPep7) December 6, 2020

Rebic ti odio — Brahimiano (LaPizzaMorbida) (@7champions__) December 6, 2020