Calciomercato.it seguirà in tempo reale Udinese-Atalanta (ore 15) nella decima giornata di Serie A

Condizionato oltremodo dalle fatiche di Champions League, il cammino in Serie A dell’Atalanta è stato a dir poco altalenante. Nelle ultime cinque partite, i nerazzurri hanno collezionato 5 punti, segnando appena 4 gol. Numeri in netto contrasto con un avvio di stagione scoppiettante e che costringono la squadra di Gasperini a fare risultato in casa dell’Udinese. I friulani, dal canto loro, sono reduci dalla bella vittoria in casa della Lazio e hanno conquistato 7 punti nelle ultime tre gare. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Inter* 21; Juventus* 20; Sassuolo 18; Napoli**, Roma e Lazio* 17; Verona* 16; Atalanta 14; Bologna* e Cagliari* 12; Sampdoria 11; Udinese, Benevento e Spezia* 10; Parma 9; Fiorentina 8; Torino* 6; Genoa 5; Crotone 2

*una partita in più

*un punto di penalizzazione