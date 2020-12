Apre la domenica della decima giornata del campionato di Serie A, il lunch match tra il Verona di Juric e il Cagliari di Di Francesco

Reduce dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Atalanta di Gasperini, il Verona ospita per il lunch match della decima giornata del campionato di Serie A, il Cagliari. I gialloblu di Ivan Juric navigano all’ottavo posto in classifica a quota 15 punti, due in meno della Roma in zona Europa League. Di contro, i rossoblu di Eusebio Di Francesco, sono reduci dal pareggio casalingo, conquistato in rimonta, contro lo Spezia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-CAGLIARI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Inter* 21; Juventus* 20; Sassuolo 18; Napoli**, Roma e Lazio* 17; Verona 15; Atalanta 14; Bologna* 12; Sampdoria e Cagliari 11; Udinese, Benevento e Spezia* 10; Parma 9; Fiorentina 8; Torino* 6; Genoa 5; Crotone 2

*una partita in più

*un punto di penalizzazione