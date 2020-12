La Roma di Paulo Fonseca ospita, per la decima giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo di Roberto De Zerbi

Dopo il pesante 4-0 patito sul campo del Napoli, la Roma torna in campo e, per la decima giornata del campionato di Serie A, ospita il Sassuolo. I giallorossi di Paulo Fonseca, reduci dalla vittoria contro il Cluj in Europa League, veleggiano a quota 17 punti, uno in meno dei rivali di quest’oggi. Anche i neroverdi di Roberto De Zerbi, arrivano all’appuntamento dopo la rotonda sconfitta casalinga contro l’Inter, 3-0 il risultato finale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SASSUOLO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Inter* 21; Juventus* 20; Sassuolo 18; Napoli**, Roma e Lazio* 17; Verona* 16; Atalanta 14; Bologna* e Cagliari* 12; Sampdoria 11; Udinese, Benevento e Spezia* 10; Parma 9; Fiorentina 8; Torino* 6; Genoa 5; Crotone 2

*una partita in più

*un punto di penalizzazione