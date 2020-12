A CMIT TV si analizza la situazione di casa Milan con l’infortunio di Simon Kjaer, elemento chiave della difesa rossonera

Pesa e non poco in casa Milan l’infortunio di Simon Kjaer. Il difensore danese ha accusato un problema muscolare contro il Celtic in Europa League e sarà costretto a saltare almeno le prossime tre gare. Un’assenza importante e pesante in casa rossonera, con Pioli che perde il suo insostituibile leader difensivo. A CMIT TV, la tv ufficiale di Calciomercato.it, abbiamo analizzato quanto può pesare in casa rossonera l’assenza del difensore danese.

