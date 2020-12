Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Torino, derby della decima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide Nkoulou

Un Torino in palla fa subito male ad una Juventus deludente nel derby della Mole dell’Allianz Stadium. Nkoulou approfitta di un rimpallo dopo un corner da destra e con una conclusione ravvicinata non lascia scampo a Szczesny. Il polacco poco dopo salva su Zaza, lanciato da un ottimo Belotti. Non soffre la difesa granata, Nkoulou è insuperabile e Sirigu mai impegnato seriamente. Dybala un fantasma, non si accendono neanche Cristiano Ronaldo e Kulusevski. Bentancur pasticcia in mediana, non bastano le folate sulla destra di Cuadrado alla squadra di Pirlo.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Cuadrado 6

De Ligt 6

Bonucci 5,5

Danilo 5,5

Kulusevski 5

Bentancur 5

Rabiot 6

Chiesa 5,5

Dybala 4,5

Cristiano Ronaldo 5

All. Pirlo 5

TORINO

Sirigu 6

Lyanco 6,5

Nkoulou 7

Rodriguez 6

Singo 6

Meite 6,5

Rincon 6

Linetty 6,5

Ansaldi 6

Zaza 5,5

Belotti 7

All. Giampaolo 6,5

Arbitro Orsato 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 0-1

9′ Nkoulou

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Ramsey, Portanova, McKennie, Bernardeschi, Arthur, Da Graca. Allenatore: Andrea Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meite, Rincon, Linetty Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Izzo, Bremer, Buongiorno, Lukic, Vianni, Segre, Edera, Bonazzoli, Vojvoda, Gojak. Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro: Orsato (sez, Schio)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′