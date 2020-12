Champions League, positivo al Covid | Salta il match decisivo

Un altro caso di positività al Covid in Serie A: perdita importante in vista della decisiva sfida Champions

Periodo non fortunato per l’Atalanta che affronterà l’Udinese e la sfida decisiva in Champions contro l’Ajax. Gasperini dovrà fare a meno di Gosens che è risultato positivo al Covid-19: l’esterno tedesco non è stato convocato per la gara contro i friulani ed è già in isolamento, dove resterà in attesa della guarigione. Per lui forfait certo anche in Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19 – la nota ufficiale diramata dalla soccietà lombarda -. Si tratta di una positività a bassa carica virale”.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, dall’incognita mercato ai big scarichi: perché l’attacco di Gasp non brilla

Nel comunicato l’Atalanta aggiunge che “il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari” e che è stato attivato il protocollo previsto e informato le Autorità.