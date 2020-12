Calciomercato.it seguirà in tempo reale Az-Napoli, penultima giornata della fase a gironi di Europa League

Primo in classifica nel Gruppo F con 9 punti, il Napoli cerca la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League in casa dell’AZ. Dopo il bel 4-0 contro la Roma, la squadra allenata da Gennaro Gattuso deve riscattare la sconfitta subita per mano degli olandesi nella gara di andata. Ancora senza Osimhen, il mister azzurro farà pochi cambiamenti rispetto alla sfida di domenica sera, proprio per evitare nuove sorprese e regalarsi un ultimo turno della fase a gironi tranquillo.

Formazioni ufficiali Az-Napoli

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Guðmundsson, Aboukhlal. All.: Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibay, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

CLASSIFICA GRUPPO F: Napoli 10; Real Sociedad e Az 7; Rijeka 0