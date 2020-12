Juventus-Dinamo Kiev, Paratici: “Alcuni non ce la fanno. Pirlo impara velocemente”

Le parole di Fabio Paratici prima del calcio d’inizio di Juventus-Dinamo Kiev. Ecco le sue dichiarazioni a Sky

Juventus-Dinamo Kiev sarà diretta da Stepanie Frappart. Fabio Paratici – intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ – ha parlato anche della scelta di affidare il match ad un arbitro donna: “E’ stata abbattuta un’altra barriera – esordisce – E’ brava ed è la cosa più importante. Personalità cosa significa per Pirlo? E’ un discorso generale, quando un calciatore arriva alla Juventus ha grande entusiasmo ma comporta un certo tipico di carico. Il pallone non pesa alla stessa maniera. Molti grandi campioni hanno avuto difficoltà all’inizio. Vedi de Ligt, ricordate quello che si diceva i primi sei mesi? Ora è tra i difensori più forti. Bisogna dare tempo e fiducia, credendo a quello che si fa e nei giocatori che si hanno. Alcuni non ce la fanno ma ci può stare. Siamo all’inizio di un percorso e non ci sono scorciatoie. Stiamo affrontando le salite ma arriveranno anche le discese”.

COMUNICAZIONE PIRLO – “Mi piace il modo di comunicare di Pirlo. Sta migliorando sempre di più, impara velocemente perché è una persona intelligente”.