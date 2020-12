Champions League, vince la Juventus | Lazio fermata a Dortmund

La Juventus ha battuto in casa la Dinamo Kiev, mentre la Lazio non è andata oltre il pari contro il Borussia Dortmund

E’ terminata la 5^ giornata della fase a gironi di Champions League in questo mercoledì. La Juventus si è imposta sulla Dinamo Kiev per 3-0, grazie alle reti di Chiesa, Ronaldo -al 750° gol in carriera- e Morata. Una vittoria che permette ai ragazzi di Pirlo di restare in scia del Barcellona in ottica primo posto, con lo scontro diretto al Camp Nou previsto la prossima settimana.

Pareggio invece per la Lazio in casa del Borussia Dortmund. I gialloneri sono andati in vantaggio nel finale del primo tempo grazie alla rete di Guerreiro. Nella ripresa, la Lazio ha trovato il pari con Ciro Immobile, che ha segnato il gol dell’ex su calcio di rigore. Per i biancocelesti la qualificazione non è ancora chiusa, visto che sono solo due i punti di vantaggio sul Club Brugge, che all’ultima giornata arriverà all’Olimpico a giocarsi la qualificazione.

