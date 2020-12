Allenamento alla vigilia della Juventus alla Continassa in vista del match di Champions League contro la Dinamo Kiev

Allenamento alla Continassa per la Juventus alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Kiev. Presenti con il gruppo agli ordini di Pirlo anche Demiral e Chiellini, pienamente recuperati per la sfida contro gli ucraini di Lucescu. Unico assente Buffon, non ancora ristabilitosi dopo il problema al polpaccio rimediato nei giorni scorsi.

Domani dal primo dovrebbe rivedersi Bonucci al centro della difesa, mentre in attacco tornerà Cristiano Ronaldo in coppia con Morata, favorito su Dybala. A centrocampo possibile turno di riposo, almeno inizialmente, per Arthur.