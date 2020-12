Per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter di Antonio Conte vola a Mönchengladbach per affrontare il Borussia

È l’ultimissima spiaggia per l’Inter di Antonio Conte per passare il turno della fase a gironi della Champions League. Ultima in classifica nel gruppo B, la squadra nerazzurra farà visita al Borussia Mönchengladbach capolista, per la quinta giornata della competizione internazionale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Borussia Park’ di Mönchengladbach.

FORMAZIONI BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

CLASSIFICA GRUPPO B: Borussia Mönchengladbach 8 punti; Real Madrid 7; Shakhtar Donetsk 4; Inter 2