Coronavirus, “Rischio tsumani”: Miozzo avverte gli italiani!

Parla il Dottor Agostino Miozzo. Il coordinatore del Cts invita gli italiani a seguire le regole per non essere “travolti da uno tsunami”

Lunga intervista concessa dal Dottor Agostino Miozzo a iNews24. Il coordinatore del Cts ha parlato in merito a ciò che potrebbe accadere durante le feste natalizie e non solo: “Le nostre più significative abitudini devono cambiare, oppure passeremo rapidamente da un’ondata all’altra – ammette – Tutte queste limitazioni, vengono imposte in funzione del fatto che sono l’unico modo per ridurre l’indice epidemico ed alleggerire la pressione su ospedali e terapie intensive. O facciamo così, o verremo travolti da uno tsunami inarrestabile”.

