PSG, Icardi si ferma di nuovo: è out anche con il Manchester United

Mauro Icardi sta vivendo una stagione a dir poco travagliata a causa degli infortuni: l’argentino si è fermato nuovamente

Dopo l’ottima stagione vissuta lo scorso anno all’arrivo dall’Inter, Mauro Icardi sta vivendo un vero e proprio calvario. Dopo il Covid-19, infatti, l’argentino ha subito un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per praticamente un mese e mezzo, facendogli saltare ben 11 partite sulle 16 disputate fino ad ora dal PSG. Se a giovarne è senza dubbio l’italiano Moise Kean, Icardi era tornato finalmente sabato contro il Bordeaux.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Cinque minuti in campo per l’ex capitano dell’Inter, che però oggi si è fermato nuovamente in allenamento. A due giorni dalla sfida fondamentale in Champions League contro il Manchester United, l’argentino ha accusato un problema all’adduttore, che sarà valutato tra 48 ore. Niente Champions per lui, così come Sarabia.