Serie A, Napoli-Roma 4-0: partenopei sul velluto nel segno di Maradona

Vittoria molto larga per il Napoli contro la Roma per 4-0: prestazione molto buona per i partenopei che tornano alla vittoria in campionato

E’ finita 4-0 la partita tra Napoli e Roma. Si trattava della prima al San Paolo (futuro Stadio Diego Armando Maradona) in Serie A dopo il decesso del super campione argentino. I partenopei hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Insigne su calcio di punizione, con Mirante non esente da colpe, poi di Fabian, Mertens e Politano nel secondo tempo. Molto bello il gol dell’ex Sassuolo e Roma, avvenuto dopo una serie di dribbling nei pressi dell’aria di rigore giallorossa.

Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

Non molto brillante la prova dei ragazzi di Fonseca, che oltre ad aver lasciato il pallino del gioco al Napoli per larghi tratti della gara, hanno creato pochi pericoli a Meret. Oltre alla sconfitta, a far preoccupare Fonseca ci sono anche gli infortuni muscolari di Mancini e Veretout, che saranno valutati nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> CMIT TV – Il terzo tempo di Napoli-Roma LIVE

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Sassuolo, Inter 18; Roma, Juventus 17, Napoli 17; Verona 15; Atalanta e Lazio 14; Bologna 12; Cagliari 11; Sampdoria*, Udinese, Spezia e Benevento 10; Fiorentina 8; Parma* 6; Torino* e Genoa* 5; Crotone 2

* una partita in meno