Voti e tabellino del primo tempo di Napoli-Roma, posticipo della nona giornata della Serie A 2020/21

Il Napoli va all’intervallo in vantaggio per 1-0 sulla Roma. A decidere è il gol di Insigne alla mezz’ora con una grande punizione, che però vede più di qualche responsabilità da parte di Antonio Mirante. Prova opaca dei giallorossi in tutti i reparti mentre il Napoli lavora molto sugli esterni, con Lozano protagonista. Brutte notizie per Fonseca, costretto a sostituire Mancini con Juan Jesus mentre Veretout rischia di lasciare il campo nell’intervallo.

Napoli

Meret 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6,5

Koulibaly 6,5

Mario Rui 6,5

Fabian Ruiz 6,5

Demme 6,5

Lozano 6

Zielinski 6,5

Insigne 7,5

Mertens 6

Allenatore: Gattuso 7

Roma

Mirante 5

Mancini 5,5. Dal 38′ Juan Jesus sv

Cristante 5,5

Ibanez 5,5

Karsdorp 5,5

Veretout 5

Pellegrini 5,5

Spinazzola 6

Pedro 5

Mkhitaryan 5,5

Dzeko 5,5

Allenatore: Paulo Fonseca 5,5

Arbitro: Di Bello 5,5

Napoli-Roma 1-0

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Politano, Petagna, Llorente.

All.: Gennaro Gattuso

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini (dal 38′ Jesus), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Jesus, Feratovic, Peres, Calafiori, Villar, Diawara, Providence, Perez, Mayoral.

All.: Paulo Fonseca

Marcatori: 30′ Insigne

Ammoniti: Ibanez, Di Lorenzo

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Tegoni – Bindoni

Quarto Uomo: Manganiello

Var: Calvarese

AVar: Peretti