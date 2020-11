Napoli-Roma, gli azzurri con una maglia speciale per ricordare Maradona

Il Napoli di Gennaro Gattuso è sceso in campo con una maglia particolare nel ricordo di Diego Armando Maradona

Il ricordo di Diego Armando Maradona in Serie A e, più nello specifico, in casa Napoli continua. Gli azzurri di Gennaro Gattuso sono infatti scesi in campo con una maglia speciale per ricordare il numero 10 scomparso il 25 novembre.

Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

Il Napoli indossa infatti una divisa ispirata a quella della nazionale argentina, con la quale Maradona ha trionfato nel Mondiale in Messico nel 1986.