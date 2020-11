Formula 1 Gp Bahrain, partenza segnata dall’incidente di Grosjean: la sua Haas in fiamme, il pilota sta bene

Incidente bruttissimo al via del Gp del Bahrain di Formula 1. Poco dopo l’avvio di gara, contatto tra Kvyat e Grosjean, con la Haas del francese che finisce contro un guardrail e lo sfonda, prendendo fuoco. La vettura si spezza in due tronconi, immediata la bandiera rossa con la gara che riprenderà in seguito. Soccorsi a Grosjean tempestivi, il pilota è riuscito a uscire dalle lamiere dell’auto con le sue gambe ed è stato portato via in ambulanza. Conseguenze che non sembrerebbero gravi, una forte botta alle gambe per lui da verificare.