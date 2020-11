Nel ricordo di Diego Armando Maradona, Napoli-Roma chiude il programma domenicale della nona giornata di Serie A

Big match della nona giornata di Serie A, Napoli-Roma sarà caratterizzata anche dal ricordo e dal tributo a Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì scorso. Oltre al lutto al braccio, gli azzurri indosseranno anche una maglia speciale, molto simile a quella dell’Argentina per rendere omaggio al fuoriclasse. Tornando agli aspetti di campo, Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Bakayoko, mentre Fonseca non può contare su Smalling, ma ha recuperato in extremis Ibanez e Mancini, convocati anche se non al meglio. Dopo la sconfitta contro i rossoneri, i padroni di casa cercano una vittoria che consentirebbe loro di raggiungere i giallorossi a 17 punti in classifica. I capitonini, dal canto loro, vogliono sfruttare il passo falso del Sassuolo: in caso di vittoria, si isserebbero al secondo posto in solitaria. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Roma

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Sassuolo, Inter 18; Roma*, Juventus 17; Verona 15; Napoli*, Atalanta e Lazio 14; Bologna 12; Cagliari 11; Sampdoria*, Udinese, Spezia e Benevento 10; Fiorentina 8; Parma* 6; Torino* e Genoa* 5; Crotone 2

* una partita in meno