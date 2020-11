Coronavirus, bollettino 29 novembre: 20mila nuovi casi, 541 morti

Il nuovo bollettino del ministero della Salute sul coronavirus: i dati del 29 novembre con il calo di contagi e decessi

Nuovo bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Domenica 29 novembre si sono registati 20.648 nuovi casi a fronte di 176.934 tamponi effettuati con un tasso di positività come ieri all’11,7%. Da inizio pandemia, i casi sono stati 1.585.178 mentre i decessi totali sono stati 54.904 considerando i 541 delle ultime ventiquattro ore.

Cresce il numero di guariti: nel bollettino di oggi si registrano 13.642 guarigioni per un totale che arriva a 734.503. In virtù di questi dati gli attualmente positivi sono 795.771 con un aumento di 6.463 unità rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in regime ordinario ne sono 32.879 con un calo di 420 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono invece 3.753 positivi al Covid, con un calo di 9 unità. La Regione con più nuovi casi resta la Lombardia (+3.203), seguita da Veneto e Campania (rispettivamente +2.617 e + 2.022).