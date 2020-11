Calciomercato Napoli, Llorente addio a gennaio | Possibile futuro in Serie A

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, è fuori dai progetti di Gennaro Gattuso ed è prossimo a lasciare gli azzurri nella finestra di calciomercato di gennaio

Fernando Llorente è sempre più ai margini del progetto del Napoli allenato da Gennaro Gattuso. Il centravanti spagnolo potrebbe lasciare il San Paolo nella finestra di calciomercato invernale e su di lui c’è l’interesse di diversi club spagnoli, ma attenzione alle big di Serie A.

La Juventus di Andrea Pirlo infatti, suo ex compagno ai tempi della guida tecnica di Antonio Conte, potrebbe tornare sul mercato per un attaccante in grado di far rifiatare Alvaro Morata, unico centravanti al momento a disposizione della Vecchia Signora. Attenzione anche all’Inter dello stesso Conte, un altro club che l’ex Tottenham accetterebbe di buon grado.