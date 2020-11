SONDAGGIO CMIT | Milan, addio Calhanoglu: ecco il sostituto ideale

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower di ‘Calciomercato.it’ chi sarebbe il sostituto ideale di Calhanoglu per il Milan

Le difficoltà per il rinnovo del contratto hanno portato il Milan a considerare una partenza di Calhanoglu già nel mercato di gennaio. Il rischio, infatti, è quello che il trequartista turco si accordi con un’altra squadra e, al termine della stagione, parta a parametro zero. Per questo motivo, nel sondaggio di oggi abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ chi sarebbe il sostituto ideale di Calhanoglu nell’undici rossonero. A vincere, con addirittura il 67% delle preferenze, è stato Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese è uno dei gioielli più brillanti, e per questo più ambiti, nel panorama europeo. Al secondo posto, poi, con il 22% dei voti arriva il riscatto a titolo definitivo di Brahim Diaz.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Infine, i tifosi rossoneri valutano anche la possibilità Thauvin: il francese ha ottenuto il 9,2% delle preferenze. Tante incognite e molti dubbi, quindi, con un’unica certezza: difficile trovare un rinforzo migliore di Szoboszlai.