Sassuolo-Inter, De Zerbi: “Dura 0-2 subito, ma ko che non deve pesare”

Il Sassuolo incassa il primo ko stagionale perdendo in casa per 3-0 contro l’Inter e venendo agganciato al secondo posto in classifica. Ecco il commento di De Zerbi a ‘Sky’: “Abbiamo preso i primi due gol in maniera brutta, con poca concentrazione – ha spiegato il tecnico neroverde – E’ chiaro che se vai sotto di due gol con l’Inter vista oggi, dopo 13 minuti, diventa tutto più difficile. La sconfitta non ci deve far perdere entusiasmo. Stiamo alzando l’asticella, capita di perdere. Dobbiamo capire gli errori commessi e ripartire senza fasciarci la testa. Anche in alcune vittorie non siamo stati brillanti e non dovevamo sentirci trionfanti”.

“Obiettivi? Ci sono sette squadre forti, dovremmo pensare che una di loro buchi e che noi si faccia tutto perfetto – ha proseguito – Per diventare grandi, quando trovi squadre forti capitano giornate così. Non penso ci siano stati problemi di intraprendenza e coraggio, spesso siamo andati a prenderli alti. Qualche giocatore per noi determinate, come Djuricic e Raspadori, non era al meglio”.