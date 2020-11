PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-RIJEKA | Bene Zielinski, Insigne e Lozano la chiudono

Nel giorno della celebrazione della morte di Diego Armando Maradona, il Napoli passa in vantaggio con Politano e chiude il match con Lozano. Ecco le pagelle:

NAPOLI

Meret 6.5 – grande intervento nel finale di frazione su Loncar, prima mai impegnato. Stesso canovaccio nella ripresa, con un altro solo intervento nel recupero.

Di Lorenzo 5.5 – al 33′ c’è la sintesi del suo momento: ci mette tanto impegno, ma su un pallone delizioso servito da Demme, riesce a sbattere sul portiere da pochi passi. Condizione ancora da recuperare come già nelle ultime settimane, ma nella ripresa si segnala per un buon assist non sfruttato da Petagna.

Maksimovic 6.5 – torna in campo dopo diverso tempo, reattivo e partecipa anche bene alla prima costruzione, aggiungendo anche con qualche sortita. Ripresa senza difficoltà.

Koulibaly 5.5 – non è ancora al meglio. Tardivo in qualche chiusura, qualche errore in fase di appoggio. Colpo di testa di poco alto al 38′. Anche nella ripresa qualche errore di troppo

Ghoulam 6.5 – Torna titolare dal 6 ottobre 2019, più di un anno tra tribuna, panchina e qualche spezzone, entra bene nel match, mostrandosi tra i più dinamici. Un’arma in più per Gattuso.

Demme 7 – buon primo tempo, scandito da un bellissimo assist a Di Lorenzo. Ci prova a bissare il gol dell’andata, con una conclusione, in avvio di ripresa, che lambisce il palo. Tra i migliori anche nella continuità (24′ st Lobotka 6 – gara dai ritmi bassi, non ha difficoltà a far girare il pallone).

Bakayoko 5.5 – non brilla per qualità nella giocata, discreto lavoro in fase di non possesso

Politano 6.5 – buona chance al 26′, di punta non riesce a trovare la forza giusta per il tiro, ci mette tanta intensità. Mette dentro al 41′ il gol del vantaggio del Napoli, qualche altro buon guizzo nella ripresa (19′ st Lozano 6.5 – entra con il piglio giusto, con qualche recupero e sigillando la vittoria sulla giocata di Insigne. Rete facile, ma è freddo).

Zielinski 7.5 – giostra da trequartista più che da seconda punta, cercando di far viaggiare la palla con velocità. Fondamentale, da una sua incursione, con tanto di giocata di fino, nasce il gol del vantaggio del Napoli. Gattuso lo tira fuori per preservarlo (19′ st Insigne 7 – entra e sfodera la classe che gli è propria con l’assist per il raddoppio di Lozano. Sfiora il raddoppio con il suo tiro a giro, poi su assist di Mertens ed quindi con un lob che non si insacca).

Elmas 5.5 – poco propositivo nella prima frazione, si ripete nel secondo tempo con poco brio. Ordinato in fase difensiva (24′ st Mertens 7 – prima da sottopunta, poi da prima punta nel 4-3-3 nel finale si muove bene e trova un dialogo interessante con Insigne, soprattutto nel finale con un assist che è poesia)

Petagna 5 – il suo primo tentativo coincide con il primo tiro nello specchio del Napoli, ma è un sinistro debole. Si tratta del riflesso di una serata che poteva essere la sua chance per mettersi in mostra: si ripete a metà ripresa, con un’altra grande occasione cestinata (36′ st Fabian Ruiz sv)

All. Gattuso 6 – non è guarito il suo Napoli, troppo poco questo Rijeka per dire che si tratta di un balsamo ai problemi delle ultime settimane. Mezza ipoteca, però, sul passaggio del turno

RIJEKA

Nevistic 7 – qualche buon intervento nella prima mezz’ora, in particolare su Di Lorenzo. Nella ripresa si esalta in diverse circostanze

Tomecak 5.5 – vivace nel primo tempo, prova a spingere tanto nella prima frazione

Velkoski 5.5 – lavora bene su Elmas, poi perde lucidità e si accoda alla catena di errori

Galovic 4.5 – qualche sofferenza quando Petagna usa il fisico, impatta bene nelle altre circostanze. Appoggi sbagliati figli di una qualità di palleggio molto bassa

Smolcic 4 – soffre le sortite di Politano quando Anastasio non copre a dovere. Evidenti, come per Galovic, i limiti tecnici, clamoroso il liscio sul raddoppio di Lozano

Anastasio 5 – cresciuto nel vivaio del Napoli, sente molto la partita ed ha anche un buon impatto sulla stessa. Sbaglia il timing su Politano in occasione del gol del Napoli, si stanca e perde lucidità (35′ st Braut sv)

Muric 5 – si spende molto in ausilio a Tomecak, qualche discreta sortita offensiva: poca roba (33′ st Yateke)

Cerin 5 – riferimento per il primo scarico dei tre centrali, prova anche a fare filtro, non sempre con successo (dal 42′ st Hodza sv)

Loncar 6.5 – impegna Meret nel finale di primo tempo, evidenzia una buona tecnica buona.

Stefulj 5 – prova a mettere in difficoltà Di Lorenzo: qualche buona sgroppata, ma non c’è altro

Andrijasevic 5 – lasciato spesso isolato, si sfianca nella pressione isolata e non sempre è lucido nelle ripartenze (42′ st M. Frigan sv)

All. Rozman 5 – Troppo limitato il suo Rijeka per dar fastidio al Napoli

TABELLINO

NAPOLI-RIJEKA X-X

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme (24′ st Lobotka), Bakayoko; Politano (19′ st Lozano), Zielinski (19′ st Insigne), Elmas (24′ st Mertens); Petagna (36′ st Fabian Ruiz). A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Manolas. All. Gattuso

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio (35′ st Braut); Muric (33′ st Yateke), Cerin (42′ st Hodza), Loncar, Stefulj; Andrijasevic (42′ st M. Frigan). A disposizione: Nwolokor, A. Frigan, Braut, Yateke, Raspopovic, , Putnik. All. Rozman

Ammonizioni: Anastasio

Espulsioni:

Gol: 41′ pt Politano, 30 st Lozano

Arbitro: Ozkahya (TUR)