Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della nona giornata

Torna in campo la Serie A dopo i match europei. La giornata, la nona, avrà inizio sabato con uno dei match più attesi, tra Sassuolo e Inter, in programma alle 15.00. I nerazzurri di Antonio Conte non possono più sbagliare se non vogliono veder scappare le squadre che ha avanti. Tre ore più tardi sarà la volta di Pirlo, che con la sua Juventus, fa visita all’ex compagno di squadra al Milan, Filippo Inzaghi. Atalanta-Verona chiude il grande sabato di calcio. Domenica attenzioni puntate sulla capolista Milan, che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e ospita a San Siro la Fiorentina di Prandelli. In serata poi Napoli-Roma. I fantallenatori dovranno aspettare lunedì sera per calcolare la giornata, che si chiuderà con Torino-Sampdoria (18.30) e Genoa-Parma (20.45).

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Sassuolo-Inter sabato ore 15

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan , Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

⚡Hot: Boga è tornato! Barella sembra l’unica positiva di questa Inter

⛔Not: Handanovic sta subendo troppo

⚽Sorpresa: Vidal non sembra quello dei tempi migliori

Benevento-Juventus sabato ore 18

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo.

⚡Hot: Morata in trasferta fa sempre male! Bene Lapadula

⛔Not: Maggio non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Attenzione al possibile bonus per Rabiot

Atalanta-Verona sabato ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

⚡Hot: Gomez e Zaccagni, fantasia al potere!

⛔Not: Di Carmine potrebbe soffrire

⚽Sorpresa: Miguel Veloso nei calci da fermo può sempre dire la sua.

Lazio-Udinese domenica ore 12.30

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

⚡Hot: Immobile ormai è imprescindibile, così come Pereyra e De Paul

⛔Not: Becao ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: Luiz Felipe vuole segnare!

Bologna-Crotone domenica ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.

⚡Hot: Soriano è il bomber di questo Bologna! Ok Messias

⛔Not: Magallan non ci convince al 100%

⚽Sorpresa: primo bonus per Hickey?

Milan-Fiorentina domenica ore 15.00

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Callejon, Castrovilli, Kouamé; Vlahovic.

⚡Hot: Ibra non c’è, ora tocca a Rebic! Castrovilli-Calhanoglu bonus da 10!

⛔Not: Milenkovic da terzino rischia grosso dalle sue parti

⚽Sorpresa: Romagnoli vuole riscattare le ultime uscite, può metterci la testa

Cagliari-Spezia domenica ore 18.00

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Mattiello, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.

⚡Hot: Nandez-Joao fanno la differenza! Farias per il classico gol dell’ex

⛔Not: Gyasi lasciatelo fuori, potete trovare di meglio

⚽Sorpresa: Cerri può trovare spazio e sorprendere!

Napoli-Roma domenica ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Politano, R. Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Karsdorp, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡Hot: Mkhitaryan ha il piede caldo! Rilanciate Lozano! Sì a Mertens e Spinazzola

⛔Not: Fabian Ruiz da mediano non ci convince e non porta bonus!

⚽Sorpresa: Manolas è da tanto che trova il gol, può essere la volta buona!

Torino-Sampdoria lunedì ore 18.30

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Regini; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Candreva, Quagliarella, Damsgaard.

⚡Hot: Belotti ha fate e dimostrerà quanto vale! Sì agli esterni Candreva e Damsgaard

⛔Not: Nkoulou fuori, non è proprio la sua annata

⚽Sorpresa: Singo può sorprendere con il nuovo modulo!

Genoa-Parma lunedì ore 20.45

GENOA (3-5-2): Marchetti; C. Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca.

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Cyprien, Sohm, Kurtic; Inglese, Gervinho.

⚡Hot: Gli esperti Pandev e Gervinho si prendono la scena! Gagliolo e Ghiglione ci piacciono

⛔Not: Potete rinunciare a Kurtic.

⚽Sorpresa: Finalmente Inglese, ha riposato in coppa ed è pronto alla prima esultanza

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio