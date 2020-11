Europa League, la cronaca di Napoli-Rijeka 2-0

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Rijeka, nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League

In una città sconvolta e commossa per la scomparsa dell’eterno Diego Armando Maradona, il Napoli ospita il Rijeka nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Una sfida che, come è doveroso che sia, verrà giocata con il lutto al braccio e dopo un minuto di raccoglimento per il campione argentino. Anche per riscattarsi dopo la sconfitta contro il Milan, l’obiettivo di Insigne e compagni e vincere, per sfruttare lo scontro diretto tra AZ e Real Sociedad, entrambe con sei punti in classifica come gli azzurri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Rijeka

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso.

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic. All. Rozman.

CLASSIFICA GRUPPO F: Napoli, AZ e Real Sociedad 6; Rijeka 0