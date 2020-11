Inter-Real Madrid, minuto di silenzio e lutto al braccio per Maradona

Anche Inter e Real Madrid ricorderanno Diego Armando Maradona con il lutto al braccio nella sfida di questa sera

“Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c’è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo un grandissimo avversario, è stato il più grande. Ciao Diego”. Così l’Inter ha voluto salutare Diego Armando Maradona sui propri canali social.

Il calcio inoltre onorerà la memoria del campione argentino, scomparso nelle giornata di oggi, con un minuto di silenzio su tutti i campi nelle gare di Champions League in programma stasera e in quelle di Europa League in programma domani. Inter e Real Madrid inoltre indosseranno anche il lutto al braccio per ricordare Maradona.