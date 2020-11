DIRETTA Coppa Italia, Udinese-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Prandelli in tempo reale

L’Udinese e la Fiorentina si affrontano in una gara di sola andata valida per il quarto turno di Coppa Italia. I bianconeri di Gotti sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Vicenza, mentre i viola di Prandelli hanno eliminato il Padova quando erano sotto la gestione Iachini. In caso di parità al novantesimo si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi passa troverà l’Inter agli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Scuffet; Becao, De Maio, Bonifazi; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Forestieri. All. Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Cutrone, Saponara. All. Prandelli