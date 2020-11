CMIT TV – Terzo Tempo: SEGUI la Diretta delle 19

Nuovo appuntamento con il Terzo Tempo di Calciomercato.it per approfondire gli ultime temi relativi al mondo del calcio

Vi aspettiamo questa sera alle ore 19:00 su CMIT TV, in onda sui canali social di Calciomercato.it. Si parlerà in particolare di Juventus e Lazio, impegnate stasera in Champions rispettivamente contro Ferencvaros e Zenit. In conduzione ci sarà Alessandro Montano, accompagnato dai nostri Alessio Lento e Valerio Cassetta. Ospiti il collega Alessandro Iori, telecronista di ‘Dazn’ e Sven-Goran Eriksson, allenatore del secondo e ultimo scudetto biancoceleste.

